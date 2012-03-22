Довести до ума интернет-магазин

ПрочееЗакрытнет заявок157 просмотров
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Здравствуйте, нужен действительно умный и ОПЫТНЫЙ разработчик на phpshop.

Надо настроить интернет магазин и ввести небольшой функционал, подробности исполнителю.

Новичков просьба идти лесом!

12 лет назад
Heelloo
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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