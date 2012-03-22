Здравствуйте. Нужно разрисовать машину : chevrolet lacetti универсал белого цвета. Что должно быть. 1. Наш фирменный логотип желательно чтобы был 2. Номера бортов у нас 25,26 такого плана 3. Полоски с шашками такси вдоль бортов можно и маленькие можно ...
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Оптимизировать движок Joomla , чтоб быстрее работал сайт. Произвести оптимизацию сайта для более быстрой загрузки сайта. Стоимость,сроки,гарантии, опыт работы
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