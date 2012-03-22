Оптимизировать движок Joomla

ПрочееЗакрыт3 заявки116 просмотров
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Оптимизировать движок Joomla , чтоб быстрее работал сайт. Произвести оптимизацию сайта для более быстрой загрузки сайта. Стоимость,сроки,гарантии, опыт работы

Joomla
12 лет назад
ronkos
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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