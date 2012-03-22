# 1 — $ 100

Здравствуйте.

Нужно разрисовать машину : chevrolet lacetti универсал белого цвета.

Что должно быть.

1. Наш фирменный логотип желательно чтобы был

2. Номера бортов у нас 25,26 такого плана

3. Полоски с шашками такси вдоль бортов можно и маленькие можно и в другое место перенести

Прикладываю макет который нам нарисовали но который не нравиться. Фотографии машин на которых можно поэкспериментировать. Не понравились потому что очень громоздко и колхозно. И логотип.

Что хочется.

1. Красивый выдержанный деловой стиль.

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Раньше были черные машины на них смотрелось красиво теперь белые и как то уже не так. Очень интересно посмотреть Ваши идеи. Не стесняйтесь творить и придумывать что то новое и интересное.

Не забывайте что сверху стоят шашки на всю крышу и они желтые.

По любым вопросам с удовольствием отвечу и проконсультирую