Развернуть зеркало сайта

$25
ПрочееЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Требуется развернуть аналог моего сайта {awm}-{trade}.{ru} (нужное удалить) на другом домене.

Для этого необходимо:

1) Почистить backup файлов и SQL базы от мусора. Необходим сайт без информации.

2) Залить чистовик на указанный хостинг

3) Прописать конфиги сайта для работы с новым хостингом.

Все...

12 лет назад
Xim
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
BOOBR
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад
$25
1 день
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