Рекламный блок А4 в журнал сверстать

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок222 просмотра

Требуется сверстать для проффесионального научного журнала ч/б рекламный блок на страницу А4. Текст имеется. В тексте есть простая графическая картинка плохого качества, из которой надо сделать "ремейк" хорошего для полиграфии качества. Картинка цветная сейчас, надо сделать ее в градациях серого.

Пожалуйста, ссылку на портфолио с аналогичными работами.

Если не успеем до выходных, то в выходные работаем рано утром и поздно вечером, т.к. я буду занята на работе днем. До пятницы вечером я онлайн всегда.

Результат предоставляется в редактируемом формате в любой графической программе.

13 лет назад
Mirta
Елена 
54 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад