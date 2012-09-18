Рекламный блок А4 в журнал сверстать

Требуется сверстать для проффесионального научного журнала ч/б рекламный блок на страницу А4. Текст имеется. В тексте есть простая графическая картинка плохого качества, из которой надо сделать "ремейк" хорошего для полиграфии качества. Картинка цветная сейчас, надо сделать ее в градациях серого.

Пожалуйста, ссылку на портфолио с аналогичными работами.

Если не успеем до выходных, то в выходные работаем рано утром и поздно вечером, т.к. я буду занята на работе днем. До пятницы вечером я онлайн всегда.

Результат предоставляется в редактируемом формате в любой графической программе.