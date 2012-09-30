Векторная отрисовка схемы

Достаточно объемная работа по отрисовке векторных дорог на карте была выполнена качественно и в срок, установленный по договоренности. Несмотря на выходные заказ получен вовремя и именно в том виде, который ожидался. Рекомендую исполнителя всем, кто ищет грамотного, организованного и надежного специалиста!