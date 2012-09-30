Векторная отрисовка схемы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок223 просмотра

Требуется сделать векторную отрисовку в CORELе улиц и домов по эскизу... Задача проста. Переговоры через SKYPE.

13 лет назад
baltart
Юрий 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней
Достаточно объемная работа по отрисовке векторных дорог на карте была выполнена качественно и в срок, установленный по договоренности. Несмотря на выходные заказ получен вовремя и именно в том виде, который ожидался. Рекомендую исполнителя всем, кто ищет грамотного, организованного и надежного специалиста!
Я очень довольна сотрудничеством с Юрием! Прекрасный заказчик! Чётко ставит задачу и мгновенная оплата! Спасибо за хороший проект! Обрисовать карту Калинограда было круто! Всем рекомендую такого заказчика!

Заявки фрилансеров

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад