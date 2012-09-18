Доработать макет листовки в Corel Draw

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Завершен3 заявки203 просмотра

Нужно немного изменить текст в макете листовки Corel Draw. Добавить пару фраз.

Сделать нужно сейчас.

13 лет назад
Edelveiss
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$5
1 день
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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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