Креативный дизайн выставочного стенда (3 стороны)

Нужен дизайн креативного стенда для выставки. Тематика недвижимость.

Должно быть минимум текста. Фото, тексты, логотип в векторе, ФС (если понадобиться вам) - есть.

Стенд имеет 7 метровых панелей, по 2 справа-слева и в центре 3 (смотрите прикрепленные файлы)

Между ними крепление 40 мм

Как мне видится: с одной стороны 1 постер с продажей недвижимости ( т.е. 2 метра), с другой стороны - 1 постер аренда недвижимости и авто, а посередине 1 большой на 3 метра с инвест. проектами.

Уровень должен быть не хуже прикрепленной фотографии Пример, очень понравился эффект окна)

Пишите стоимость и сроки.

Обязательно должны быть в портфолио подобные работы!