Добрый день. Вот пример макета который мне нужен в coraldraw 14. Нужно сделать 3 таких макета. Диамметр 40 мм. Также нужно написать пошаговый мануал (желательно с картинками) как такой макет сделать потом ...
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