Дизайн флаера для агентства недвижимость разных размеров на основе сайта realtylab.info и визитки. в кривых не прилагается визитка, недопустимый формат, пришлю по почте

Должен быть стильный изысканный дизайн, который привлекает внимание и запоминается.

шапка как у визитки и сайта

Аренда и купля/продажа квартир в вашем доме.

Минимальная комиссия.

(или что-то в этом роде)

два формата — А6 и 98х210