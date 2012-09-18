Требуется сделать макеты плакатов для митинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок253 просмотра

Нужно срочно сделать макеты плакатов по предоставленным лозунгам в Кореле или Иллюстраторе для печати в типографии

Без особых художеств, но желательно с чувством шрифта.

Около 15 плакатов.

13 лет назад
XosT
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Спасибо за оперативную и качественную работу!
Хороший заказчик, четкая формулировка задания,легкий в общении, быстрая оплата. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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