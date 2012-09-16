Дизайн флаера для агентства недвижимость разных размеров на основе сайта realtylab.info и визитки. в кривых не прилагается визитка, недопустимый формат, пришлю по почте Должен быть стильный изысканный дизайн, который привлекает внимание и запоминается. ...
Дизайн листовок оптового склада
Нужно придумать и нарисовать дизайн листовок на "оптомый склад-магазин кондитерских изделий". Пример я дам.
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