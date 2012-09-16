Дизайн листовок оптового склада

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Закрыт25 заявок176 просмотров

Нужно придумать и нарисовать дизайн листовок на "оптомый склад-магазин кондитерских изделий". Пример я дам.

13 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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