Нужны рамки для видео

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки138 просмотров

Нужно нарисовать или найти рамки для видео для вставки на сайты.

Пример рамок смотрите на картинках.

13 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

bobrik74
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Алексей на отлично выполнил задание - быстро и качественно. Сделал все за короткий срок. Работой остался доволен. Рекомендую.
Задание понятное. Оплата вовремя. Буду рад еще посотрудничать.

Заявки фрилансеров

bobrik74
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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