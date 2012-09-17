Требуется дизайн обложки для книги под монеты

формат книжки А-5 но нарисованно должно быть на альбомном целом А-4 для печати потом будет разрезаться (так как принтеры не печатают без полей А-5)

Желательно в фотошоп

Пример прекримлён

Готовые тут

http://poiskklada.ru/shop/id-214/