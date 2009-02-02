Alex197200

Требуется дизайн обложки для книги под монеты формат книжки А-5 но нарисованно должно быть на альбомном целом А-4 для печати потом будет разрезаться (так как принтеры не печатают без полей А-5) Желательно в фотошоп Пример прекримлён Готовые тут ...
- $50Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $20
Требуется создание эскиза штендера размер 76см/110см. отдел косметики и порфюмерии нижее бельё колготки обувь туники,блузы. вязание на заказ-тел.293-12-07.Завершен13 лет назад
- $10
Срочно штендер сделать для заказа на плоторную резку размер штендера 1100мм на 760мм салон-ателье "?????????" режим работы с 10.00 до 19.00. воскресенье с 10.00до 14.00 реставрация подушек как на картинках типаЗавершен14 лет назад
- $10
Размер штендера 760мм ширина 1100 высота Название предприятия "Мир мастеров" сферы деятельности (Ремонт одежды,ремонт сумок,ремонт обуви,)Завершен14 лет назад
- $10
Срочно требуется изготовление кнопки и баннера для сайта poiskklada.ru для рекламы БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА размер кнопочки 88×31, размер баннера 468×120Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $35
Требуется разработка двухсторонней визитки одна сторона (мир мастеров) вторая сторона (энтернет магазин аукцион poiskklada.ru) некоторые расходники есть вышлю каждомуВерстка полиграфии3 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $20
2 кнопки одна из них счётчик 2 баннера размером каждый 468/120 один в магазин другой в аукцеон Все банеры и счётчики нужны для магазина poiskklada.ruБаннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Логотип будит использоваться для теснения на альбомы для монет в логотипе должно содержаться: poiskklada.ru желательно стиль сайтаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад