Alex197200

Требуется дизайн обложки для книги под монеты формат книжки А-5 но нарисованно должно быть на альбомном целом А-4 для печати потом будет разрезаться (так как принтеры не печатают без полей А-5) Желательно в фотошоп Пример прекримлён Готовые тут ...