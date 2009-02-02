Alex197200

Александр Голубев Alex197200

 
51 годРоссия/Красноярск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
NeAl80
Елена 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
$20
10 баллов
13 лет назад
Создание штендера
Заказчик отличный! на все вопросы был получен своевременный ответ Спасибо что выбрали мою работу, Оплату получила своевременно надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Прекрасная работа спасибо
Ответный отзыв
Koshur_Anna
Анна Кошур 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Изготовление штендера
Легкое и продуктивное общение, своевременная оплата. Благодаря ценным замечаниям Александра, заказ был выполнен "играючи". Еще раз спасибо, что выбрали победителем =)
Быстро качественно прекрасно улавливает мысль заказчика замечательный работник не боится исправлений рекомендую всем. красивая наверно к тому же!!!
Ответный отзыв
ROStoV911
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Изготовление кнопки и баннера
Работаем уже не в первый раз, поэтому все как всегда замечательно! Отличный заказчик! Приятно работать!
Рекрасно и главно вовремя рекомендую всем
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azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Разработка двухсторонней визитки
Интересный проект. Очень грамотный и порядочный заказчик. Рад сотрудничеству! Удачи в работе!
Прекрасный художник прислушивается к исправлением рекомендую
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Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Разработка двухсторонней визитки
Не плохо поработали. В правках лаконичен и понятен. Оплатил работу вовремя. Приятно было поработать с таким заказчиком.
Рекомендую прекрасно сделанно всё в срок любые исправления всё для заказчика неординарен в хорошем смысле
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