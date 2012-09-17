Нужно немного изменить текст в макете листовки Corel Draw. Добавить пару фраз. Сделать нужно сейчас.
Дизайн евробуклета
Технические требования
Формат файлов: *.tif, *.eps, *.pdf,
Разрешение растровых изображений: 300 dpi
Цветовая модель CMYK / 8 bit
Слои слиты!
Файлы «Лица» и «Оборот» должны быть в отдельных файлах
Если файл в формате *.eps, *.pdf, - шрифты должны ОБЯЗАТЕЛЬНО быть в кривых
Картинки не прилинкованы, а внедрены («вклеены») в файл.
Обратите внимание:
Припуски (вылеты) под обрез не добавлять.
Важные элементы публикации должны располагаться не ближе 4 мм к краю обреза.
После сохранения, и особенно экспорта, проверяйте файлы на соответствие техническим требованиям. В макете не должно быть белых полей или чёрных рамок и обязательно присутствовать внутреннее поле на котором нет важной информации, не менее 4 мм.
Размер 210 x 300 мм
На лицевой стороне буклета должно располагаться название фирмы и слоган: Святибор – мебель из массива дерева. Всегда комфорт, всегда качество! Также на этой странице должно быть изображение, иллюстрирующее род деятельности нашей компании. Внизу можно написать - Покупая натуральную мебель из массива, вы приобретаете нечто большее, чем кровать, комод или тумбу…
Логотип фирмы можно посмотреть на сайте www.svyatibor.com, однако стоит учесть, что сайт будет меняться и не нужно в буклете ставить его название и брать те же цветовые гаммы и придерживаться этого стиля.
Внутренние страницы буклета будут разделены на 4 подгруппы: кровати, тумбочки, комоды, столы и стулья. Каждый раздел будет содержать по 4 фотографии. Например, если это будет уместно можно поставить плашку «Хит продаж» на нескольких позициях. Внизу каждой подгруппы можно сделать небольшие акценты в виде блоков:
1) Ясень обладает невероятной прочностью и не уступает по своим внешним качествам красному дереву
2) Научно доказано, что мебель из дуба оздоровляет человека уже через полгода после покупки!
3) Мебель из массива ольхизабирает раздражительность и тревогу
4) Береза дарит ощущение радости жизни, прекрасно лечит депрессию и нервные расстройства
Оборотная часть буклета будет содержать контактные данные и немного информации о компании:
· Святибор – является прямым производителем мебели из натурального дерева, что избавит Вас от переплаты наценок перекупщиков; -Эту Фразу нужно как то особенно выделить!!!
· Вся мебель экологически чистая и соответствует всем нормам качества, прочности и износостойкости;
· Неизменными характеристиками нашей продукции являются: отменное качество, эксклюзивность, отменный дизайн и, что самое приятное - совсем невысокая цена за столь высокоуровневый товар.
Также можно на этой стороне сделать схему проезда к складу.
Харьков, Украина,
м. «Южный Вокзал», ул.Котлова, 210
+38(097)7138235,(097)3113347, (099)6659322
Буклеты предназначены для представления потенциальным клиентам и будут распространяться на выставках, личных встречах, в магазинах мебели.
Главные цели буклета: познакомить потенциального клиента с видами продукции и получить от него телефонный звонок!!! Очень важно представить информацию о компании и ее услугах в удобной
форме, легкой для чтения и восприятия.
фотографии изделий прилагаются.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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