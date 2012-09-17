Реклама клуба бального танца

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка243 просмотра

Нужен хороший дизайнер для работы с рекламой Клуба бального и современного танца.

Для начала создание рекламного листа размером А4, для размещения на остановках.

Последующая работа с логотипом, создание флаеров и т.д

Текстовка рекламы и пожелания в личной переписке.

13 лет назад
AndreyShaklanov
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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