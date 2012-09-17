Макет наружной рекламы

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Закрыт19 заявок191 просмотр

Нужно сделать макет вывески 1.8м на 3.8м.

Фотографии и концепция имеется.

13 лет назад
kos1k
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад