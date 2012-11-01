Требуется двусторонний дизайн календарика размером со стандартную евро-визитку 5х9 см.

Лицевая сторона представляется планшетным компьютером (например, iPad), на экране которого открыт сайт (так что бы были видны логотип, телефон).

На оборотной стороне, соответственно, календарик на 2013 год с выделением выходных и праздничных дней.

Необходимо сделать сегодня.