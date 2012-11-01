Дизайн календарика

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок230 просмотров

Требуется двусторонний дизайн календарика размером со стандартную евро-визитку 5х9 см.

Лицевая сторона представляется планшетным компьютером (например, iPad), на экране которого открыт сайт (так что бы были видны логотип, телефон).

На оборотной стороне, соответственно, календарик на 2013 год с выделением выходных и праздничных дней.

Необходимо сделать сегодня.

13 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделан качественно и быстро.
Четкое тз, работа оплачена вовремя, спасибо.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад