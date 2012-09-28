Приватный проект для Басулина А.А. (Design_S)

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка190 просмотров

Сверстать каталог домов для Строительной компании в соответствии с техническим заданием.

- разработать фирменный стиль

- сверстать обложку

- сверстать типовые страницы

- подготовить фотографии для размещения

13 лет назад
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Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$800
10 дней
Александр исполнительный и профессиональный дизайнер. Редкий случай когда человек не только может разработать дизайн-концепцию проекта, но и проработать каждую страницу, выдержав единый стиль. Рекомендую.
Приятно работать с этим заказчиком: четкое ТЗ, правки - по существу, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад