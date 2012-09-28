Требуется разработать макет рекламной листовки формата А5 для организации, которая занимается продажей интерьерных постеров (репродукции на холсте или бумаге в рамах).
Приватный проект для Басулина А.А. (Design_S)
Сверстать каталог домов для Строительной компании в соответствии с техническим заданием.
- разработать фирменный стиль
- сверстать обложку
- сверстать типовые страницы
- подготовить фотографии для размещения
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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