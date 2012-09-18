Этикетки для напитков

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Закрыт11 заявок216 просмотров

Нужно сделать этикетки на газированные напитки и пиво.

задание rghost.ru/40435973

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13 лет назад
behterov
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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