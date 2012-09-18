Требуется сделать векторную отрисовку в CORELе улиц и домов по эскизу... Задача проста. Переговоры через SKYPE.
Этикетки для напитков
Нужно сделать этикетки на газированные напитки и пиво.
задание rghost.ru/40435973
Оставляйте цену и сроки работы.
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