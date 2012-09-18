Создание афиши для концерта джазовой певицы.

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок194 просмотра

Нужно сделать афишу формата А3 для печати в типографии

Дизайн очень простой. Но креатив приветствуется. Основа - фотография.

Нужно разместить дату, время, имена участников, название и адрес клуба и другая информация о концерте.

Торга нет. 500 рублей

Оплата: Яндекс.деньги

Работа срочная! результат должен быть сегодня вечером или ночью.

13 лет назад
Pannonica
Вероника 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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