Разработать дизайн еврофлаера

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Завершен24 заявки275 просмотров

Доброе время суток!

Для интернет - провайдера,нужно разработать интересный дизайн еврофлаеров.

С радостью рассмотрю Ваши предложения,и цену вопроса.

Для связи acq401157435

13 лет назад
tvoya007
Елена 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

semjaza
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Всем довольна.Робота сделана качественно и в срок.Всем рекомендую.
Чётко поставлена задача...всё во время...оплата по договору...очень граммотный заказчик

Заявки фрилансеров

semjaza
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад