Необходимо обработать фотки, привести их к единому виду. Качество фоток не лучшее но заказчик другие найти не сможет в ближайшее время. Так что надо поработать с этими. Главное убрать со всех фоток даты + плюс в каждом разделе есть доп инфа что надо делать.

Фото качать отсюда.

Жду вопросов в асю 201435240. Сроки до понедельника.

Оплата строго Яндекс деньгами.

Бюджеты минимальные.

http://narod.ru/disk/18900453000/photo.rar.html