Обработать фотки

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок334 просмотра

Необходимо обработать фотки, привести их к единому виду. Качество фоток не лучшее но заказчик другие найти не сможет в ближайшее время. Так что надо поработать с этими. Главное убрать со всех фоток даты + плюс в каждом разделе есть доп инфа что надо делать.

Фото качать отсюда.

Жду вопросов в асю 201435240. Сроки до понедельника.

Оплата строго Яндекс деньгами.

Бюджеты минимальные.

http://narod.ru/disk/18900453000/photo.rar.html

15 лет назад
adversystem
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Radik
Радик 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена в срок, четко с ТЗ, только положительные впечатления. Будем работать в дальнейшем.
Надежный заказчик. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Radik
Радик 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад