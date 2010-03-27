Фотоколлаж

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен24 заявки427 просмотров

Нужно сделать фотоколлаж из 20-25 фото в рамку 500х600 мм

Просьба указывать реальные суммы и сроки - предпочтение отдается самому бюджетному варианту.

15 лет назад
annsmith
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Татьяна выполнила все очень быстро и за разумную цену. Советую!
Отличный заказчик, с которым приятно работать!! Задание было поставлено четко, оплата – вовремя. Вообще никаких проблем, всем рекомендую как надежного и приятного человека и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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