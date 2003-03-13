Обработка фотографий для каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт39 заявок737 просмотров

Ищется команда для нарезки фотографий для электронного каталога. Желательно из одного города/офиса.

Требования:

- хороший уровень владения Photoshop

- знание основных рабочих инструментов

- знание и применение пакетной обработки

- возможно, ретушь начального уровня (закрасить «штампом» ненужные детали, размыть)

- темп работы – обработка не менее 40-50 позиций в день

Обязанности:

- приведение изображений к единому образцу

- работа с масштабированием изображения (как симметричных, так и ассиметричных)

- изменение размеров по шаблону, обрезка фото («crop»)

- сохранение в трёх экземплярах разных размеров

- работа с большим объёмом материала

Условия

- оплата 12 руб. за позицию (фото в 3 размерах)

- продолжительность работ – 1-3 месяца (зависит от вашего темпа работы)

Работа над серьезным и длительным проектом. Работа по плану, выполнение обязательств по срокам.

От кандидатов необходимо портфолио с объяснением проведенных работ (желательно подробно) и подтверждением авторства.

15 лет назад
fuzz
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов

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