Нужен настоящий профессионал по работе в фотошопе. На фотографии реального здания нужно сделать рекламную растяжку, которая выглядела бы как реальная.
Сделать макет футболки
Здравствуйте.
Есть фотографии двух футболок, под углом, но всё чётко видно.
На футболках одна надпись, но нестандартным шрифтом.
Требуется из этой надписи создать макет футболки для печати.
К примеру через printdirect
printdirect.ru/index.php?mode=account&action=tovar_edit&tovar_id=764811
То есть соблюдая условия для печати описанные по ссылке
Просьба пишите примерную цену.
Спасибо
В дальнейшем возможны много похожих заказов.
Выбранный исполнитель
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