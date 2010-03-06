Сделать макет футболки

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок291 просмотр

Здравствуйте.

Есть фотографии двух футболок, под углом, но всё чётко видно.

На футболках одна надпись, но нестандартным шрифтом.

Требуется из этой надписи создать макет футболки для печати.

К примеру через printdirect

printdirect.ru/index.php?mode=account&action=tovar_edit&tovar_id=764811

То есть соблюдая условия для печати описанные по ссылке

Просьба пишите примерную цену.

Спасибо

В дальнейшем возможны много похожих заказов.

15 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$7
1 день
Сделано качественно и в срок. Абсолютно адекватный человек. с удовольствием продолжу работать с ним.
Очень порядочный и честный заказчик. Правильно формулирует ТЗ. Работал без предоплаты. Оплата пришла сразу же после выполнения задания. Хотелось бы сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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