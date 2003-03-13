Обработать ~50 фотографий

В архиве около 57 фотографий, некоторые повторяются нужно выбрать те, что в лучшем качестве.

Задача - вырезать от фона, цвета воровнить и сделать более насыщенными.

Вообщем подготовить клипарты для дальнейшей работы.

http://depositfiles.com/files/lg8q4gyff

архив ~315mb