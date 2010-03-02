Убрать фон с фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен33 заявки3149 просмотров

Есть набор фотографий одного и того же продукта. Задача состоит в том, чтобы убрать фон с оригинального фото и сохранить в PNG-24 с прозрачным фоном в исходном размере.

Специфика заключается в том, что при убирании фона необходимы четкие края изображения (ластик не всегда дает желаемого результата, поэтому преимущественно использовать Polygonal Lasso... ну или на ваше усмотрение).

Пример фото в приложении. Количество фото - 30. Сроки - 1 Марта до 12:00.

Задания подобного рода будут периодически появляться, поэтому рассчитываю на регулярного исполнителя.

Пишите пожалуйста сроки выполнения и стоимость. Желательно наличие подобных работ.

Оплата WM, Яндекс. Без предоплаты, только по факту выполненного и проверенного задания.

PS: продукт должен оставаться в исходном положении на фото, без каких-либо его перемещений.

PPS: в личку не пишите - все в проект

15 лет назад
Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

Lada_08
Лада 
53 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$15
2 дня
Лада справилась с заданием на высоком уровне. Качественно и быстро! Рекомедую как отличного исполнителя!
Андрей - отличный заказчик! Своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.Рекомендую!
alexmoruz
33 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Быстро поработали, работой доволен! Качественно и аккуратно.
Доволен сотруднечеством рекомендую

Заявки фрилансеров

Lada_08
Лада 
53 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
alexmoruz
33 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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