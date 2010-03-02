Убрать фон с фото

Есть набор фотографий одного и того же продукта. Задача состоит в том, чтобы убрать фон с оригинального фото и сохранить в PNG-24 с прозрачным фоном в исходном размере.

Специфика заключается в том, что при убирании фона необходимы четкие края изображения (ластик не всегда дает желаемого результата, поэтому преимущественно использовать Polygonal Lasso... ну или на ваше усмотрение).

Пример фото в приложении. Количество фото - 30. Сроки - 1 Марта до 12:00.

Задания подобного рода будут периодически появляться, поэтому рассчитываю на регулярного исполнителя.

Пишите пожалуйста сроки выполнения и стоимость. Желательно наличие подобных работ.

Оплата WM, Яндекс. Без предоплаты, только по факту выполненного и проверенного задания.

PS: продукт должен оставаться в исходном положении на фото, без каких-либо его перемещений.

PPS: в личку не пишите - все в проект