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Убрать фон с фото
Есть набор фотографий одного и того же продукта. Задача состоит в том, чтобы убрать фон с оригинального фото и сохранить в PNG-24 с прозрачным фоном в исходном размере.
Специфика заключается в том, что при убирании фона необходимы четкие края изображения (ластик не всегда дает желаемого результата, поэтому преимущественно использовать Polygonal Lasso... ну или на ваше усмотрение).
Пример фото в приложении. Количество фото - 30. Сроки - 1 Марта до 12:00.
Задания подобного рода будут периодически появляться, поэтому рассчитываю на регулярного исполнителя.
Пишите пожалуйста сроки выполнения и стоимость. Желательно наличие подобных работ.
Оплата WM, Яндекс. Без предоплаты, только по факту выполненного и проверенного задания.
PS: продукт должен оставаться в исходном положении на фото, без каких-либо его перемещений.
PPS: в личку не пишите - все в проект
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