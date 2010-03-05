Нужно делать обработку "сырых" фотографий для последующей публикации в веб. Цветокоррекция, баланс белого, ретуширование и пр. Все фото на тему предметки.
Обработка фото
Имеем панорамы интерьеров, склееные из нескольких фото. Склейка не всегда удачна, поэтому на некоторых фотках объекты не идеально стыкуются (оконные проемы, двери, подоконники и т.д.). Надо состыковать эти элементы, сохранив перспективу, если не идеально, то очень хорошо. Всего панорам будет 8.
Во вложении обязательное тестовое задание (часть одной панорамы). Победителя выберу сегодня, всю работу тоже надо выполнить сегодня.
Указывайте точный срок на всю работу и стоимость.
Выбранный исполнитель
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