Обработка фото

Имеем панорамы интерьеров, склееные из нескольких фото. Склейка не всегда удачна, поэтому на некоторых фотках объекты не идеально стыкуются (оконные проемы, двери, подоконники и т.д.). Надо состыковать эти элементы, сохранив перспективу, если не идеально, то очень хорошо. Всего панорам будет 8.

Во вложении обязательное тестовое задание (часть одной панорамы). Победителя выберу сегодня, всю работу тоже надо выполнить сегодня.

Указывайте точный срок на всю работу и стоимость.