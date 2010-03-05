Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен19 заявок548 просмотров

Имеем панорамы интерьеров, склееные из нескольких фото. Склейка не всегда удачна, поэтому на некоторых фотках объекты не идеально стыкуются (оконные проемы, двери, подоконники и т.д.). Надо состыковать эти элементы, сохранив перспективу, если не идеально, то очень хорошо. Всего панорам будет 8.

Во вложении обязательное тестовое задание (часть одной панорамы). Победителя выберу сегодня, всю работу тоже надо выполнить сегодня.

Указывайте точный срок на всю работу и стоимость.

15 лет назад
gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 лет назад
$75
1 день
Все быстро и профессионально.
Ничего плохого сказать не могу :) добавлю только, что задание было "расширено", но, заказчик компенсирова все в денежном эквиваленте! спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 лет назад

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