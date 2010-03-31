Реставрация 2-ух фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок606 просмотров

Нужно отреставрировать 2 фотографии (в приложении, (могу отсканировать как скажите)).

Фотографии к сожалению единственные с этими людьми.

Хотелось бы:

- чёткость

- убрать желтизну

- ну, и как говориться, т.д. и т.п. :)

Пишите цену и сроки.

15 лет назад
MO-HAX
Юрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 лет назад
$50
10 дней
Были даны 2 фотографии 65 летней давности которые хранились не пойми как. Денис проделал огромную работу и можно сказать по кусочкам восстановил фотографии (можно посмотреть в его портфолио). За что ему огромное спасибо. Человек высокий специалист в своей области, приятен в общении.
Все отлично. заказчик проявил максимум терпения, весь материал был предоставлен 100% по моим требованиям. спасибо за работу! :)

Заявки фрилансеров

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 лет назад

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