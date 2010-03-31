Реставрация 2-ух фотографий

Были даны 2 фотографии 65 летней давности которые хранились не пойми как. Денис проделал огромную работу и можно сказать по кусочкам восстановил фотографии (можно посмотреть в его портфолио). За что ему огромное спасибо. Человек высокий специалист в своей области, приятен в общении.