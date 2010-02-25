Нужно обработать15 фотографий

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Завершен18 заявок384 просмотра

1.Нужно обработать 15 фотографий.

Лассо.Отдельный слой.300 ,pcs ,сделать цветокоррекцию ,cmyk,обтравить нужные элементы.Сохранить в tiff

Подготовить фото для каталога.

Бюджет 0.5$ -за фото.(Больше не предложу).Работы на 20 мин.

15 лет назад
camry99
53 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

msilenkov
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и качественно.Рекомендую
Сделано.

Заявки фрилансеров

msilenkov
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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