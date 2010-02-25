Нужно обработать15 фотографий

Имеем панорамы интерьеров, склееные из нескольких фото. Склейка не всегда удачна, поэтому на некоторых фотках объекты не идеально стыкуются (оконные проемы, двери, подоконники и т.д.). Надо состыковать эти элементы, сохранив перспективу, если не идеально, то ...