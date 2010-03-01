1.Нужно обработать 15 фотографий. Лассо.Отдельный слой.300 ,pcs ,сделать цветокоррекцию ,cmyk,обтравить нужные элементы.Сохранить в tiff Подготовить фото для каталога. Бюджет 0.5$ -за фото.(Больше не предложу).Работы на 20 мин.
Обработать 1500 изображений
Есть архив из снимков автомобилей и две специальные программы. Их надо будет скачать с нашего фтп. После этого необходимо:
1. Прогнать картинки через программу 1. На тех картинках, где видны номера: выделить их на картинке и вбить номер в специальное поле.
2. После обработки картинок программой 1, в программе 2 необходимо отметить отдельно каждый символ номера.
Работа не сложная, никаних специальных навыков не требует. Нужна только усидчивость.
Сделать надо - до понедельника, 01.03
Выбранный исполнитель
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