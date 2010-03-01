Обработать 1500 изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен24 заявки920 просмотров

Есть архив из снимков автомобилей и две специальные программы. Их надо будет скачать с нашего фтп. После этого необходимо:

1. Прогнать картинки через программу 1. На тех картинках, где видны номера: выделить их на картинке и вбить номер в специальное поле.

2. После обработки картинок программой 1, в программе 2 необходимо отметить отдельно каждый символ номера.

Работа не сложная, никаних специальных навыков не требует. Нужна только усидчивость.

Сделать надо - до понедельника, 01.03

15 лет назад
OlgaMalinina
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$35
3 дня
Наталья - замечательный исполнитель, на которого можно положиться. Работа пришлась на выходные, меня не было в сети, так что проконсультировать и помочь, увы, не могла. Тем не менее, в понедельник с утра получила готовый результат, который превзошел все ожидания. Очень ответственно и инициативно. Очень довольна сотрудничеством и надеюсь, что в дальнейшем оно обязательно повторится.
Очень понравилось работать с Ольгой! Ольга дала подробное задание, с фото-инструкциями, благодаря чему было легко во всем разобраться. Оплата была моментальная. Так как мне пришлось обработать больше изображений, чем договаривались, Ольга по-честному оплатила бонус. Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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