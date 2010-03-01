Обработать 1500 изображений

Есть архив из снимков автомобилей и две специальные программы. Их надо будет скачать с нашего фтп. После этого необходимо:

1. Прогнать картинки через программу 1. На тех картинках, где видны номера: выделить их на картинке и вбить номер в специальное поле.

2. После обработки картинок программой 1, в программе 2 необходимо отметить отдельно каждый символ номера.

Работа не сложная, никаних специальных навыков не требует. Нужна только усидчивость.

Сделать надо - до понедельника, 01.03