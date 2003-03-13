Сделать рекламную растяжку

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Закрыт24 заявки342 просмотра

Нужен настоящий профессионал по работе в фотошопе.

На фотографии реального здания нужно сделать рекламную растяжку, которая выглядела бы как реальная.

15 лет назад
sekret
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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