Фотошоп коллаж

Нужно переделать несколько фото автомобилей, до необычного вида внешнего вида... Возможно цветные, возможно ч/б. Важно чтобы было действительно похоже на фото!

Конкретнее 6-8 фото.

Подробности в почту.

Как на картинке, только лучше... )))