Красивая графическая шапка для сайта

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен49 заявок2768 просмотров
#1$35

Скачайте файл http://depositfiles.com/files/o03cvzdsr (20мб). Есть шаблон для joomla, у этого шаблона есть графическая шапка, файл headerimg.jpg. Нужно по размерам и виду этой шапки изготовить другую. На фоне файл psk29_1.jpg стоит пожилой мужчина в каске из файла builders (16).jpg, а из-за него выглядывает молодой мужчина в каске из файла builders (10).jpg, все по примеру файла headerimg.jpg. Также должен присутствовать текст: «альплегион», «все виды высотных работ», «промышленный альпинизм», «телефон (для примера любой подставьте)». Все должно быть очень красиво и качественно.

Joomla
15 лет назад
ezdorov
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

Mysteria
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
#1
Спасибо! Неожиданно и приятно! Хорошее начало, обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Mysteria
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Сделать макет футболки

    Здравствуйте. Есть фотографии двух футболок, под углом, но всё чётко видно. На футболках одна надпись, но нестандартным шрифтом. Требуется из этой надписи создать макет футболки для печати. К примеру ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обработка 3 х фотографий

    $10

    Есть три фотки ужасного качества, снятые с мобильного в помещении с недостаточной освещенностью. Требуется, по возможности, облагородить фотки. Подопытные в архиве, жду ваших предложений.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Восстановить фото

    Убрать трещины и пятна, привести две фотографии к нормальному состоянию. p.s. в архиве уменьшенные файлы для ознакомления, сканированные большего размера вышлю исполнителю.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Фотошоп коллаж

    Нужно переделать несколько фото автомобилей, до необычного вида внешнего вида... Возможно цветные, возможно ч/б. Важно чтобы было действительно похоже на фото! Конкретнее 6-8 фото. Подробности в почту. Как на картинке, только лучше... ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обработать ~50 фотографий

    В архиве около 57 фотографий, некоторые повторяются нужно выбрать те, что в лучшем качестве. Задача - вырезать от фона, цвета воровнить и сделать более насыщенными. Вообщем подготовить клипарты для дальнейшей ...

    Обработка фотографий44 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Портретная ретушь

    Ищу ретушера умеющего выполнять портретную ретушь. Чистка кожи, тоновая коррекция, умение "править" фигуру. Умение делать коллаж не требуется. Предполагается длительное сотрудничество. Рассмотрю любые предложения. Желательно наличие примеров ретуши.

    Обработка фотографий28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Убрать фон с фото

    Есть набор фотографий одного и того же продукта. Задача состоит в том, чтобы убрать фон с оригинального фото и сохранить в PNG-24 с прозрачным фоном в исходном размере. Специфика заключается в том, что при ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Обработать 1500 изображений

    Есть архив из снимков автомобилей и две специальные программы. Их надо будет скачать с нашего фтп. После этого необходимо: 1. Прогнать картинки через программу 1. На тех картинках, где видны номера: ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад