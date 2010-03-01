Красивая графическая шапка для сайта

# 1 — $ 35

Скачайте файл http://depositfiles.com/files/o03cvzdsr (20мб). Есть шаблон для joomla, у этого шаблона есть графическая шапка, файл headerimg.jpg. Нужно по размерам и виду этой шапки изготовить другую. На фоне файл psk29_1.jpg стоит пожилой мужчина в каске из файла builders (16).jpg, а из-за него выглядывает молодой мужчина в каске из файла builders (10).jpg, все по примеру файла headerimg.jpg. Также должен присутствовать текст: «альплегион», «все виды высотных работ», «промышленный альпинизм», «телефон (для примера любой подставьте)». Все должно быть очень красиво и качественно.