Почистить фон от серого на скане

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Завершен13 заявок364 просмотра

Созданная программа для выписки документов автоматически подставляет скан печати и подписи. Этот скан необходимо почистить от серого фона. Нужно срочно в течение дня. Оплата webmoney. Указывайте пож-та срок и стоимость.

15 лет назад
dismile
50 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

_anastasia_
Анастасия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Выбрал Настю по рейтингу, сделала работу быстро, чётко... молодец! Рекомендую!
Очень хороший заказчик! Было приятно работать с Дмитрий, чётко поставленная задача, никаких проблем. Только положительное впечатление.

Заявки фрилансеров

_anastasia_
Анастасия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

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