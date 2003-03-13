Работа для ретушера

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт41 заявка685 просмотров

Профессиональный фотограф ищет для длительного сотрудничества профессионального ретушера.

В основе нашего сотрудничества лежит в первую очередь стиль в котором будут в дальнейшем обрабатываться фотографии. Т.е. банально убрать прыщи с лица, работа в уровнях, цветокоррекция - все это делаю я самостоятельно, нужно разработать для дальнейшего применения определенный стиль.

Схема сотрудничества: я скидываю фотоматериал - вы обрабатываете. Кол-во в неделю от пятидесяти до ста пятидесяти фотографий.

15 лет назад
piknik
Ден 
51 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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