Работа для ретушера

Профессиональный фотограф ищет для длительного сотрудничества профессионального ретушера.

В основе нашего сотрудничества лежит в первую очередь стиль в котором будут в дальнейшем обрабатываться фотографии. Т.е. банально убрать прыщи с лица, работа в уровнях, цветокоррекция - все это делаю я самостоятельно, нужно разработать для дальнейшего применения определенный стиль.

Схема сотрудничества: я скидываю фотоматериал - вы обрабатываете. Кол-во в неделю от пятидесяти до ста пятидесяти фотографий.