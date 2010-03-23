Подготовка фотографий на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен43 заявки700 просмотров

Имеется большое количество любительских фотографий различных событий (свадьбы, юбилеи и т.д.)

При простом размещении их на сайте кафе в фотогалерее, рекламный эффект, скажем "недостаточный", хочется усилить... Профессиональную съемку пока не потянуть.

Нужен специалист чтобы отобрать из общего количества снимков подходящие, отредактировать их для нужного результата и подготовить для размещения на сайте (или разместить).

При выборе хочется понять Ваш опыт и художественные предпочтения .

сайт

www.vd-cafe.ru

15 лет назад
Anjei
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lelya_kosh
Ольга 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$1
2 дня
Сделано все четко, в разумные сроки, внимательно и адекватно прислушивается к пожеланиям заказчика. Всегда на связи.
Оплата в срок, контактен, советую работать

Заявки фрилансеров

lelya_kosh
Ольга 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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