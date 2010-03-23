Подготовка фотографий на сайт

Имеется большое количество любительских фотографий различных событий (свадьбы, юбилеи и т.д.)

При простом размещении их на сайте кафе в фотогалерее, рекламный эффект, скажем "недостаточный", хочется усилить... Профессиональную съемку пока не потянуть.

Нужен специалист чтобы отобрать из общего количества снимков подходящие, отредактировать их для нужного результата и подготовить для размещения на сайте (или разместить).

При выборе хочется понять Ваш опыт и художественные предпочтения .

сайт

www.vd-cafe.ru