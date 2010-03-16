Нужно обработать 5 черно-белых изображений - привести в человеческий вид (сканированная графика без изысков). Оплата только ЯДом.
Убрать фон с фотографий и перевести в CMYK
Необходимо сделать белый фон на фотографиях и перевести в CMYK
Архив с фото по адресу www.mon95.ru/2010.rar
Выбранный исполнитель
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