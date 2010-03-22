Обработать черно-белые изображения

Скачайте файл http://depositfiles.com/files/o03cvzdsr (20мб). Есть шаблон для joomla, у этого шаблона есть графическая шапка, файл headerimg.jpg. Нужно по размерам и виду этой шапки изготовить другую. На фоне файл psk29_1.jpg стоит пожилой мужчина в каске из ...