Обработать черно-белые изображения

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок426 просмотров

Нужно обработать 5 черно-белых изображений - привести в человеческий вид (сканированная графика без изысков).

Оплата только ЯДом.

15 лет назад
maryl
Мария 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

SlavikS
50 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Заказ был выполнен стремительно и вполне качественно. Спасибо!
Чудесно поработали. Все сделали с первого раза. оплата моментальная.
Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$8
1 день
Очень качественная работа. Спасибо!
Приятно было работать. Грамотное и четкое задание, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

SlavikS
50 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обработать 5 фотографий

    $20

    Есть 5 фотографий, всем им надо поменять фон, откалибровать уровни, добавить блеска + ретушь. Вобщем сделать из них очень красивые фото. Оплата ЯД и ВебМани Расчет в рублях. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Подготовка фотографий на сайт

    Имеется большое количество любительских фотографий различных событий (свадьбы, юбилеи и т.д.) При простом размещении их на сайте кафе в фотогалерее, рекламный эффект, скажем "недостаточный", хочется усилить... Профессиональную съемку пока не потянуть. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Почистить фон от серого на скане

    Созданная программа для выписки документов автоматически подставляет скан печати и подписи. Этот скан необходимо почистить от серого фона. Нужно срочно в течение дня. Оплата webmoney. Указывайте пож-та срок и стоимость.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа для ретушера

    Профессиональный фотограф ищет для длительного сотрудничества профессионального ретушера. В основе нашего сотрудничества лежит в первую очередь стиль в котором будут в дальнейшем обрабатываться фотографии. Т.е. банально убрать прыщи с лица, работа в уровнях, ...

    Обработка фотографий41 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Технический дизайн для полиграфии

    Технический дизайн для фото-объектов (архитектурная фотосъемка) в полиграфическом качестве (300 dpi). От кандидатов требуется минимум 3 ссылки на работы аналогичного качества. А также указание стоимости и сроков работ (ориентирововчных).

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Красивая графическая шапка для сайта

    $35

    Скачайте файл http://depositfiles.com/files/o03cvzdsr (20мб). Есть шаблон для joomla, у этого шаблона есть графическая шапка, файл headerimg.jpg. Нужно по размерам и виду этой шапки изготовить другую. На фоне файл psk29_1.jpg стоит пожилой мужчина в каске из ...

    Joomla
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать макет футболки

    Здравствуйте. Есть фотографии двух футболок, под углом, но всё чётко видно. На футболках одна надпись, но нестандартным шрифтом. Требуется из этой надписи создать макет футболки для печати. К примеру ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обработка 3 х фотографий

    $10

    Есть три фотки ужасного качества, снятые с мобильного в помещении с недостаточной освещенностью. Требуется, по возможности, облагородить фотки. Подопытные в архиве, жду ваших предложений.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад