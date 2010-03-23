Обтравить 4 фотографии

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок277 просмотров

Необходимо обтравить 4 фотографии медицинского оборудования

15 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MegBegb
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Прекрасно выполнил работу, очень все довольны результатом.
Отличный заказчик. Знает что хочет. Деньги были получены. Мои рекомендации. Надеюсь и дальше работать с этим человеком на долгосрочной основе.

Заявки фрилансеров

MegBegb
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад