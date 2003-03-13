Необходимо заменить цвет столешницы на основе семи текстур. Соответственно на выходе должно быть 7 фотографий. Интересует цена + сроки. исходные данные в прикреплённом файле. Желательно, что бы было реалистично.
Ретушь фото
Нужно обработать фото ребенка: улучшить цвета и качество, подобрать фон. Печать будет размером А4, фотография не самого лучшего качества, сделать, что можно. Если устроит качество обработки, будут еще заказы.
Укажите цену за 1 фото.
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