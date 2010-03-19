Заменить цвет столешницы на фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен28 заявок565 просмотров

Необходимо заменить цвет столешницы на основе семи текстур. Соответственно на выходе должно быть 7 фотографий.

Интересует цена + сроки.

исходные данные в прикреплённом файле. Желательно, что бы было реалистично.

15 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

efrem
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Сделано всё с усердием и очень быстро. Качестве не в ущерб скорости. Очень доволен сотрудничеством. Спасибо.
Замечательный заказчик. Работать было удобно и комфортно. Оплата без задержек как договаривались.

Заявки фрилансеров

efrem
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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