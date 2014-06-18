Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок318 просмотров

Нужно обработать фотографии после фотосессии

образец здесь http://www.vpromo.com.ua/downloads/DSC_0053.JPG

15 лет назад
vpromo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прекрасный заказчик - своевременная оплата, четкое ТЗ, качаественные исходники. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад