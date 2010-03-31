Шуточный графический минимонтаж

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки185 просмотров

К 1 апреля нужно шуточное изображение фирменного презерватива, на котором будет вместо логотипа или имени производителя написано или изображено нечто другое. желательно "под фирму".

начало в 23:00 - сделать нужно до 23:45 31 марта, сегодня

15 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Radik
Радик 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Очень быстро и профессионально. нужно было к полуночи. в 23:15 уже все было готово.
Человек с которым приятно работать!

Заявки фрилансеров

Radik
Радик 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад