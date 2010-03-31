Два рисунка на главную

Здравствуйте ув. Фрилансеры!

Необходимо сделать два изображения на главную страницу (строительство, полиграфия).

Как это сделать, на Ваш выбор: скомпоновать, найти, отрисовать и т.д.

Оплата WMR.

Более подробно по требованиям во вложении.

P.S. В контакты можете не писать, они не проверяются. Предложения скрыты, пишите в них.