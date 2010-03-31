Два рисунка на главную

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка271 просмотр

Здравствуйте ув. Фрилансеры!

Необходимо сделать два изображения на главную страницу (строительство, полиграфия).

Как это сделать, на Ваш выбор: скомпоновать, найти, отрисовать и т.д.

Оплата WMR.

Более подробно по требованиям во вложении.

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15 лет назад
SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
15 лет назад
$10
1 день
Все выполнено быстро и в срок! Оперативно внесены нужные изменения. Постоянно на связи. Всем рекомендую! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Отличный заказчик. Очень даволен сотрудничеством с Себастьяном. Четкое ТЗ на проект. Мгновенная оплата за работу. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
15 лет назад

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