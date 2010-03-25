Нарисовать забавного карикатурного персонажа

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт32 заявки477 просмотров

Нужен типаж ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО как в картинке приложении (творческое дополнение образа приветствуется). Нужна серия из 8 иллюстраций, где он будет летать, сидеть за компьютером, заниматся строительством и еще ряд действий.

Картинки должны получится позитивными и запоминающимися. Молодые таланты приветствуются (при наличие портфолио по сходной теме), к предложением матерых волков от планшета тоже отнесусь внимательно, но вынужден сказать, что бюджет мой ограничен. )

ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите цену.

15 лет назад
all-lancer
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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