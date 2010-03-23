Нарисовать несколько картинок-иллюстраций

Проект снова актуален.

Нужны иллюстрации к статье про паркур.

Будет три упражнения.

1 - прыжок на стену

2- перепрыгивание через препятствие

3 - приземление (приземление на ноги и сразу же кувырок через плечо после которого снова встаем на ноги и бежим дальше.)

нужно отрисовать их в динамике. Приблизительно попробовали изобразить на картинке в файле.

Картинки, конечно, не нужны с очень детальной прорисовкой лиц и прочих мелочей (можно даже одеть персонажей в капюшон), но они должны быть понятными и скорее иллюстрациями, нежели схемами.

Видео для понимания очень много в сети. вот пример, которые нашли мы:

http://www.youtube.com/watch?v=i_ffapjsugi&fea...

самый первый трюк

второй

http://parkour.org.ru/article/training/2/

Сроки, опять же, не горят. Но и не терпят.)))

оплата в рублях.