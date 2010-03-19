Иллюстрирование сериии детских книг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт22 заявки533 просмотра

Книжное издательство приглашает к сотрудничеству художников. Книги - широко известные сказочные сюжеты, адаптированные для дошкольников . Размер - 210*165 мм, 5 разворотов (10 иллюстраций) + обложка. Верстка в Corel Draw. С художниками заключается договор подряда. Гонорар - 2529 руб. – 13% за книгу. Подробности в письме. Обращайтесь: [email protected]

15 лет назад
AnnaKosheleva
Анна 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров